Also wir geben uns jetzt nur zu gern flatterhaft! Denn unsere Papier-Tierchen zum Heraustrennen peppen jeden Wohnraum auf! So geht’s: Motive aus dem Karton lösen, in der Mitte knicken und mit einem Doppelklebeband an Wand, Spiegel oder Accessoires befestigen. Außerdem freuen wir uns, wenn du uns Fotos von deinen Deko-Kunstwerken an redaktion@woman.at schickst.

Alle süßen Schmetterlinge findest du im neuen WOMAN, ab 27. Februar im Handel!