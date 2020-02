Offenbar hat Penn Badgley mit seinem You -Charakter Joe Goldberg etwas Großes gemeinsam hat - beide sind kurz davor, zum ersten Mal Vater zu werden. Wir sind uns aber ziemlich sicher, dass hier die Ähnlichkeiten enden (...wenn man mal die ganze Sache mit dem Stalker-Mörder-Ding bedenkt ;-)). Am 10. Februar, gab Badgleys Frau Domino Kirke in einem emotionalen Instagram-Post bekannt, dass sie nach zwei Fehlgeburten schwanger ist.

Badgley und Kirke haben 2017 den Bund fürs Leben geschlossen, und für die Sängerin ist es bereits das zweites Kind. Kirke hat einen 10-jährigen Sohn aus einer früheren Beziehung. In einem Instagram-Post erzählte sie jetzt von ihrem Kampf mit den Fehlgeburten und verkündete die Schwangerschaft:

Schwangerschaft nach einer Fehlgebrut ist eine ganz andere Sache. Nach zwei Fehlgeburten hintereinander wollten wir schon aufgeben. Ich hörte auf, meinem Körper zu vertrauen und begann zu akzeptieren, dass ich keine Kinder mehr bekommen würde. Als Geburtshelferin habe ich alles gesehen und gehört. Es braucht alles, was ich habe, um mich liebevoll von den Verlusten zu lösen. Als ich mit 25 schwanger war, wusste ich nichts. Ich hatte keine Gemeinschaft. Ich war mir der Geburt und ihrer Geheimnisse naiverweise nicht bewusst. Jetzt, mit 10 Jahren Erfahrung, schätze ich meine Geburtsgemeinschaft und das Wissen, das ich habe. Du bringst uns bereits jetzt bei, wie wir auf eine Weise im Tag leben können, wie wir es nie mussten, Kleines. Vielen Dank.

Wir freuen uns irrsinnig mit den beiden und hoffen, dass Domino Kirkes Ehrlichkeit anderen Frauen hilft, die ebenfalls Fehlgeburten hatten.

Real-Life-Baby-Experience wird Badgley sicher auch helfen, wenn er für die dritte Staffel You wieder in die Rolle des Joe Goldberg schlüpft ... Eines können wir aber aus vollstem Herzen bezeugen: Wir freuen uns viel mehr über die Baby-News von Badgley und Kirke als über die von Joe und Love...