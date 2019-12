Du wohnst alleine, bestellst eine Pizza, isst sie gemütlich vor dem Fernseher und plötzlich eine Nachricht auf deinem Handy von einer unbekannten Nummer: "Ich weiß, es hört sich komisch an, schließlich bin ich nur ein Pizzaboy, aber ich muss dir einfach sagen, dass du mit einer tollen Stimme und schönen Augen gesegnet bist. Es war schön dich getroffen zu haben." Uns fällt im ersten Moment nur ein Wort dazu ein: Creep.

Romantisch? Nope!

Nein, den Datenschutz zu umgehen und uns ungefragt eine Flirt-SMS zu schreiben, ist nicht romantisch und zwar aus Gründen. Du weißt, wo ich wohne. Du weißt, dass ich alleine wohne. Du hast meine Nummer. Niemand weiß, wie Menschen auf eine Abfuhr reagieren. Deshalb wird man mit solchen Nachrichten schlagartig in eine unangenehme Lage gebracht...

Bloggerin spaltet Follower in zwei Lager

Genau diese Geschichte ist übrigens Bloggerin und Beauty-Redakteurin Hanna Schumi passiert, die ihre Story auf Instagram teilte und damit ihre Follower in zwei Lager aufspaltete: Die Einen, die darunter "schreib ihm!" oder "cute!" kommentierten und Andere die das Verhalten des Pizzaboten mit "krass!" oder "Frechheit!" betitelten. "Drei Leserinnen schrieben etwas von 'wie in Hollywood', eine andere 'so fangen Liebesgeschichten an!'. Ja? Tun sie das? Ich bin hin und her gerissen, finde es aber übergriffig", schrieb Hanna unter das Posting. "Von direkt ansprechen bis Zettel im Briefkasten wäre einiges möglich gewesen, das sich nicht so übergriffig anfühlt."

Klar, man könnte jetzt sagen, dass es dem Pizzaboten wohl nicht bewusst war, dass er mit dieser Nachricht ein beklemmendes Gefühl bei Hanna hervorrufen würde. Also ein für alle Mal: Stalking ist nicht romantisch.

Private Nummer aus dem Kontext reißen: Klare Grenzüberschreitung

Als Reaktion auf das Posting erzählten Frauen Hanna von ähnlichen Geschichten – und zwar "Polizisten und Paketboten, von Kurieren und anderen Pizzaboys, die sich etwas heraus genommen haben, was eigentlich nicht sein darf. [...] Es haben mir Frauen geschrieben, die belästigt wurden, bei denen so eine Nachricht nur der Anfang vom Übel war, und Frauen, die mir Angst einjagten, weil sie meinten, ich wohne alleine und ER wisse jetzt wer ich bin und wo ich wohne und meine Telefonnummer hätte er ja jetzt auch." Auch wenn so eine Nachricht mit Sicherheit auch eine Portion Mut erfordert und der Flirtversuch ja sicher "nur nett gemeint ist", bestimmt noch immer das Gefühl der Angst (oder Beklemmung) die Situation. Und das ist nicht okay.

