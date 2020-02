Tattoos sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wer bei Oma & den Eltern anecken will, kann also weder mit einem Oberarm-Sleeve oder einem Tattoo auf der rechten Pobacke noch recht viel reißen. Der 20-jährige Sohn von Topmodel Cindy Crawford und Rande Gerber hat es jetzt aber geschafft, dass selbst wir beim Anblick seines neuen Tattoos den Atem anhalten...

Sein neues Schriftzug-Accessoire hat er sich nämlich direkt auf seinen rechten Wangenknochen stechen lassen. "misunderstood" sprich missverstanden prangt jetzt auf seinem Gesicht. Und vielleicht missverstehen wir den älteren Bruder von Kaia Gerber, selbst Nachwuchsmodel, tatsächlich. Wir können uns nämlich wirklich keinen Grund einfallen lassen, DIESEN Schritt zu wagen ... hätte es der Unterarm nicht auch getan?

"Sorry mom"

"Sorry mom", schrieb Presley Gerber als Caption unter die Bilder, die er auf seinem Instagram-Account postete. Was Mama Cindy tatsächlich von dem neuen Tattoo ihres Sprösslings denkt? Wir wissen es nicht, rudern allerdings mit unserer Meinung etwas zurück. Immerhin ist es sein Körper. Und Presley wird schon wissen, was er tut... ;-)