Jetzt spricht Prinz Harry: "Ich will, dass Sie die Wahrheit von mir hören"

"Ich hatte keine Wahl." Prinz Harry hat sich zum ersten Mal nach seinem Rücktritt öffentlich zu Wort gemeldet - in einer überaus emotionalen und deutlichen Rede.

Nach seinem Rücktritt wendet sich Prinz Harry jetzt mit emotionalen Worten an die Öffentlichkeit. Er wolle, dass man die Wahrheit von ihm höre. Nicht von ihm als Prinz oder Herzog, sondern von ihm als Harry.

» Ich möchte, dass Sie die Wahrheit von mir hören, so viel, wie ich teilen kann – nicht als Prinz, oder als Herzog, sondern als Harry, die gleiche Person, die viele von Ihnen in den vergangenen 35 Jahren haben aufwachsen sehen. «

Vor wenigen Tagen erklärten Prinz Harry und Herzogin Meghan, sich von ihren königlichen Pflichten zurückziehen und finanziell auf eigenen Beinen stehen zu wollen. Darauf folgte ein ungeahnter Shitstorm gegen die beiden in der britischen Presse als auch auf Social Media. Nun äußerte sich der Enkel von Queen Elizabeth II. erstmals selbst dazu - in einer emotionalen Rede bei einem Charity-Dinner erklärte er seine Beweggründe.

» Als Meghan und ich heirateten, waren wir aufgeregt, hoffnungsvoll und wir wollten etwas Sinnvolles tun. Deshalb macht es mich traurig, dass es so weit gekommen ist. «

"Die Entscheidung, die ich für meine Frau und mich getroffen habe, ist keine leichte." Dennoch habe er keine "andere Wahl" gehabt. Ursprünglich habe er mit seiner schriftlichen Rücktrittserklärung geplant, dass er und Meghan zwar für die Queen weiterarbeiten, aber dabei auf öffentliche Gelder verzichten. „Wir laufen nicht weg, und wir laufen ganz bestimmt nicht vor euch weg“, so Harry.

Am Samstag zuvor teilte allerdings das Königshaus mit, dass Harry und Meghan künftig auf ihre Titel „Königliche Hoheit“ verzichten und keine offiziellen Aufgaben für die Queen mehr übernehmen werden.

Diesen harten Schnitt hatten die beiden selbst nicht erwartet. Sie hätten gehofft, die bisherigen Aufgaben für die Queen, den Commonwealth und das Militär fortzuführen, aber dabei auf öffentliche Gelder zu verzichten. „Leider war das nicht möglich“, bestätigte er.

„Ich habe das akzeptiert mit dem Wissen, dass es nichts daran ändert, wer ich bin oder wie entschlossen ich bin.“ Somit würde er alles hinter sich lassen, was er gekannt habe, in der Hoffnung auf ein friedlicheres Leben. Seiner Liebe und Unterstützung für das Vereinigte Königreich soll dies aber keinen Abbruch tun, und er und seine Frau würden sich weiter einem Leben im Dienst an anderen Menschen widmen. Zudem habe er vor seiner Großmutter, der Queen, den allergrößten Respekt.

Hier kannst du Harrys Rede nachhören:





» Großbritannien ist mein Zuhause und ein Ort, den ich liebe. Das wird sich nie ändern. «

