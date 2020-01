Hilfeee! Prinz Harry will die Fortsetzung von "The Crown" stoppen!

"The Crown" ist eine der teuersten und gleichzeitig erfolgreichsten Netflix-Eigenproduktionen, die es gibt. Wer die Erfolgsserie nicht kennt: Das Leben der Windsors wird verfilmt. Natürlich kann "The Crown"-Schöpfer Peter Morgan nicht wissen, was wirklich hinter den Kulissen des Buckingham Palastes passiert ist, aber die MacherInnen tragen allem Anschein nach alle Infos zusammen, die sie kriegen können. Mit Erfolg: Denn wer einmal von "The Crown" angefixt wurde, hört so schnell nicht zu bingen auf... Jede Staffel behandelt etwa ein Jahrzehnt der britischen Königsfamilie. Prinz Harry dürfte das langsam beunruhigen, denn immerhin kommen wir immer näher zu seiner Geburt in den 1980er Jahren. Die dritte Staffel der Serie ist im Herbst letzten Jahres angelaufen. Mittlerweile sind wir in den 1970er-Jahren angelangt.

Oh no! Prinz Harry will "The Crown" stoppen

Laut Angela Levin, Harrys Biografin ("Harry – Gespräche mit einem Prinzen") würde sich der Prinz gegen die Serie wehren. Für die zukünftigen Staffeln sei nämlich auch geplant, das Leben von William und Harry zu beleuchten. Das schmeckt Harry anscheinend so gar nicht... "Ich werde 'The Crown' stoppen, bevor sie mit mir anfangen", soll der 35-Jährige gesagt haben. Das behauptet zumindest seine Biografin im Interview mit "BBC Breakfast". Wir werden sehen, ob Harry es schafft, den Netflix-Giganten aufzuhalten...

