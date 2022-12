Prinz William im Freizeitlook auf Weihnachtskarte

Trotz seiner neuen Rolle als britischer Thronfolger gibt sich Prinz William auf der diesjährigen royalen Weihnachtskarte mit seiner Familie betont locker und nahbar. Der 40-Jährige und seine Frau Kate (ebenfalls 40) gehen auf dem am Mittwoch veröffentlichten Foto gemeinsam mit ihren Kindern George (9), Charlotte (7) und Louis (4) Hand in Hand einen Spazierweg in der Grafschaft Norfolk entlang.

William trägt darauf Jeans und ein Freizeithemd, eine Hand locker in die Tasche gesteckt. Kate - nun mit offiziellem Titel Prinzessin von Wales - ist ebenfalls in Jeans und weißen Sneakern zu sehen, die Kinder tragen sommerlich kurze Hosen. Aufgenommen worden ist das Foto vor einigen Monaten von dem Fotografen Matt Porteous, der die Royals bereits mehrfach porträtiert hat.

Auch König Charles III. und Königsgemahlin Camilla veröffentlichten bereits ihre erste Weihnachtskarte in der neuen Rolle. Sie entschieden sich für ein Motiv von den Highland Games in Schottland. Es zeigt den Monarchen im Tweed-Jacket und mit bunt-gestreifter Krawatte. Seine Ehefrau Camilla, die ein grünes Kostüm und einen passenden Hut mit einem Fasanen-Motiv trägt, schaut ihn strahlend an.