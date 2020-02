Throwback Bilder, unsere Lieblings-Stars und die Chance, abzustimmen – die #PromChallenge von Michelle Obama ist so zirka alles, was wir lieben!

Wir lieben Jugendfotos von Stars, wir können es nicht verleugnen. Ehemalige First Lady der USA startete jetzt die #PromChallenge und teilte auf Instagram ein Foto von ihr in einem pink gepunktetem Satin-Kleid von ihrem High-School-Abschlussball aus dem Jahr 1982. Und das Bild ist göttlich-kitschig. Sie thront dabei auf einem geflochtenem Stuhl, trägt einen ziemlich tiefen Rock-Schlitz und der Mann an ihrer Seite ist ganz sicher nicht Barack Obama... ;-)

Sie teilte das alte Foto aber nicht aus purem Spaß. Es kam mit einer wichtigen Message. "Bist du Lehrer oder Schüler? Dann mach mit bei der #PromChallenge und sag uns was deine Schule macht, um Schüler dazuzubringen, wählen zu gehen." Zu gewinnen gibt es bis zu 5000 Dollar für den nächsten Abschlussball.

Michelle Obama gilt ja schon länger als Trendsetterin und es ist nicht wirklich überraschend, dass es ihr schon die ersten Promis gleichtaten und alte Fotos ihres Abschlussballes posteten.

Kerry Washington

Tracee Ellis Ross

Elaine Weleroth

Tony Goldwyn