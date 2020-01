5 psychologische Tricks, die dein Leben erleichtern

Es wird dich überraschen, wie viel deine Körperhaltung ausmacht - sie wirkt nach innen und nach außen: Stell dich mit breiten Beinen und ausgebreiteten Armen hin, um so viel Platz wie möglich einzunehmen. Halte diese Position für zwei Minuten. Achte auch danach auf einen geraden Rücken und zurückgezogene Schultern. So fühlst du dich sofort selbstsicherer - und dies nehmen dann auch andere wahr.

Es klingt unlogisch, funktioniert aber dennoch: Bitte die entsprechende Person um einen kleinen Gefallen. Diese Bitte wird so gedeutet, dass du der anderen Person vertraust und sie wertschätzt. Deswegen fühlt sich die- oder derjenige gut und verbindet diese Emotion automatisch mit dir.

3

Stellst du jemandem eine Frage und bekommst darauf keine zufriedenstellende oder nur eine sehr kurze Antwort, dann warte ein paar Sekunden - in Stille. Wenn du schweigst und dabei den oder die Andere weiterhin ansiehst, fängt die andere Person normalerweise wieder an zu sprechen. So kannst du lästiges Nachfragen umgehen und bekommst dennoch mehr Informationen.