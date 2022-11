Queen zum letzten Mal auf Weihnachts-Sondermarke

Ein letztes Mal können die Britinnen und Briten in diesem Jahr ihre Weihnachtspost mit dem Antlitz ihrer jahrzehntelangen Monarchin versehen. Royal Mail stellte am Donnerstag Sondermarken mit verschiedenen Weihnachtsmotiven vor, in deren Ecke noch einmal die im September gestorbene Queen Elizabeth II. scherenschnittartig im Profil zu sehen ist. Dieses Profildesign wird nach Angaben des Postal Museums bereits seit 1967 auf festlichen Sondermarken verwendet.

Die Queen ist jedoch nicht nur auf Briefmarken, sondern auch auf Münzen und Geldscheinen weiterhin sehr präsent im britischen Alltag - und wird es auch noch jahrelang bleiben. Erst nach und nach wird das Bargeld gegen neue Scheine und Münzen mit dem Profil von König Charles III. ausgetauscht. Seine Mutter war im September im Alter von 96 Jahren nach 70 Jahren auf dem britischen Thron gestorben.