"Once Upon a Time ... in Hollywood"-Regisseur Quentin Tarantino und seine Frau Sängerin Daniella Pick sind zum ersten Mal Eltern geworden.

Babynews im Hause Tarantino: Der 56-jährige Regisseur und seine 36-jährige Frau, die israelische Sängerin Daniella Pick, sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das Baby ist am Samstag in Tel Aviv gesund auf die Welt gekommen sein – und es ist ... ein Bub! Die Information wurde in einem offiziellen Statement seitens des Regisseurs ausgesendet. Auch für Daniella Pick ist es das erste Kind.

Die israelische Sängerin und der Filmemacher sind seit November 2018 verheiratet, haben sich aber bereits 2009 bei der Filmpremiere von "Inglourious Basterds" in Tel Aviv kennengelernt. Pick ist die Tochter des in Israel bekannten Popsängers und Liedtexters Zvika Pick.

Quentin Tarantinos neuester Film

Kurz vor der Hochzeit hatte Tarantino seine jüngste Produktion "Once Upon a Time... in Hollywood" abgedreht, der im Mai in Cannes Premiere feierte. Der Film mit den Stars Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie spielt in Los Angeles im Jahr 1969 vor dem Hintergrund der Ermordung von Sharon Tate durch Anhänger von Charles Manson.