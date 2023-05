Raubt uns die späte Tasse Kaffee den Schlaf?

Viele Menschen sind überzeugt: Nach 15 oder 16 Uhr am Nachmittag dürfen sie keinen Kaffee mehr trinken, sonst ist der Nachtschlaf in Gefahr. Das kann gut sein, sagt der Ernährungswissenschafter Harald Seitz. Aber: "Im Ernährungsbereich gibt es eigentlich nie monokausale Zusammenhänge." Sprich: Es wird wohl nicht unbedingt nur am Kaffee liegen, wenn man abends keine Ruhe findet.

Der Inhaltsstoff Koffein wirkt auf das zentrale Nervensystem und macht wach, so viel ist klar. Aber: "Koffein hat eine relativ kurze Wirkung von wenigen Stunden", sagt der Ernährungsmediziner Johannes Wechsler.

Eigentlich muss somit selbst der Kaffee am Abend nicht den Schlaf rauben. Aber eine Tasse Kaffee ist nicht wie die andere. Es kommt auch darauf an, unter welchen Umständen man sie trinkt.

"Wenn Sie den Kaffee abends um sechs Uhr vor dem Essen trinken, dann ist die Wirkung um neun weg", sagt Wechsler. "Aber trinken Sie ihn nach dem Essen, haben Sie die Wirkung möglicherweise erst in der Nacht." Denn auf eine Mahlzeit "obendrauf" genossen, dauert es eine Weile, bis der Kaffee im Dünndarm aufgenommen wird.

Das Nicht-einschlafen-Können hat also vermutlich meist mit mehreren Faktoren zu tun - und koffeinhaltiger Kaffee zur ungünstigen Zeit kann einer davon sein. "Ob man abends gut einschläft oder nicht, hängt ganz wesentlich vom gesamten individuellen Biorhythmus ab", betont Seitz.

Als sinnvoller Rat bleibt somit nur: Einfach ausprobieren und testen, was geht und was nicht. Verträgt man den Kaffee Richtung Abend nicht gut, sollte man sich die Tasse Espresso also lieber nach dem Mittagessen gönnen. Und wer später am Tag dennoch Kaffee trinken möchte, wählt vielleicht die koffeinfreie Variante.