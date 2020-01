Mit diesen 7 Regeln bleibt 2020 endlich ein Plus auf deinem Konto

Einstellung ändern! Wenn man Sparen als Herausforderung anstatt als Bürde begreift, wird jeder gesparte Euro zum Sieg! Sinnvoll ist es, sich ein bestimmtes Ausgaben-Limit für jede Woche zu legen. So behält man die Finanzen auch bei kleineren Beträgen besser im Kopf. Außerdem wächst ganz schnell der Ehrgeiz, den Betrag zu unterbieten: Öfters Öffis statt Taxi? Wieder was gespart!

Früh anfangen! Am besten gleich beim ersten Gehalt sollte man laut ExpertInnen beginnen, zumindest einen kleinen Betrag abzubuchen zum Sparen: 25 Euro tun den meisten nicht weh, der Output ist aber schon enorm: So kann man nach 20 Jahren 13.000 Euro verbuchen, ohne etwas gemacht zu haben!

3

Gut investieren! Bankzinsen bringen längst keine Geldvermehrung mehr. Ein guter Start ins Spekulationsgeschäft gelingt mit Indexfonds, sogenannte ETFs (Exchange Traded Funds). Sie bilden einen Börsenindex 1:1 ab und gelten als günstig und sicher. Mit Bitcoins zu spekulieren, ist sicher spannend, weil der Betrag technisch auf 21 Millionen limitiert ist. Profis empfehlen sogar bisweilen, einen Teil in die Digitalwährung zu investieren, weil sie wie Gold keinen Schwankungen unterliegt. Weil sie aber extrem an Wert verlieren können (z.B. wegen Hackerangriffen), sollte allerdings nur jemand damit spekulieren, die oder der ein wenig Spielgeld dafür übrig hat. Bei Crowdinvesting gilt: Nur dann investieren, wenn man an die Idee glaubt und gleich damit rechnen, das Geld nicht wieder zu sehen. Denn: 9 von 10 Start-ups floppen. Und: Eine Lebensversicherung hingegen taugt heutzutage als Geldanlageform wenig, als Risikoabsicherung aber schon.