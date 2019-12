Schon seit 1987 fasziniert „Reich und Schön“ nicht nur Soap-Liebhaberinnen und -Liebhaber weltweit. Von Anfang an dabei war Ronn Moss alias „Ridge Forrester“.

The ultimate guilty pleasure: Reich und Schön! Die Serie, die in den USA seit 1987 täglich läuft, hat auch viele von uns täglich am Nachmittag begleitet. Bei der Autorin dieser Zeilen vor allem zu Studienzeiten - denn bevor man sich der nächsten Seminararbeit FRISTGERECHT widmet, schaut man sogar lieber die erstaunlich erfolgreiche Daily Soap, bei der man immer noch mitreden kann, wenn man auch mal ein halbes Jahre nicht eingeschaltet hat. Denn dann war Ridge Forrester wahrscheinlich gerade mal wieder mit Brooke verheiratet - oder frisch geschieden oder frisch verheiratet - insgesamt dürfte der Charakter grob geschätzt 427 mal verheiratet worden sein.

Und dieses wohl bekannteste Gesicht der Serie wurde gespielt von Ronn Moss. Der Mann, dessen Kinn breiter ist als seine Stirn, hat sich seit den 80er Jahren doch durchaus verändert. Und wir haben hier sämtliche Frisuren durch die Jahre für euch gesammelt. Und hoffen, ihr seid ebenso "beeindruckt" von seinem Sinn für Mode...



Noch mehr Bilder sowie wie die Frauen in seinem echten Leben ausgesehen haben, siehst du im folgenden Video: