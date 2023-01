Rezept für veganen Rollmops

Lust auf maritimes Fingerfood ganz ohne Fisch? Der Youtuber und Kochbuchautor Alexander Flohr erklärt in seinem Buch "Vegan Ocean", wie veganer Rollmops - in Österreich Gabelroller genannt - gelingt.

Für den Sud: 65 g Zucker, 35 g Salz, 1 g Wacholderbeeren, 1 g schwarze Pfefferkörner, 90 ml Weißweinessig, 3 Lorbeerblätter, 1 EL Senfkörner

Für die Rollmöpse: 3 Melanzani (900 g), Salz, eine halbe Gemüsezwiebel (110 g), 4 Salzgurken (120 g), 2 Noriblätter (20 x 20 cm), 3 TL Senf, Pfeffer

Hilfsmittel: Rollmopsspieße oder Zahnstocher

1. Für den Kochsud alle Zutaten mit einem Liter Wasser in einen Topf geben und etwa fünf Minuten kochen lassen. Abschmecken und eventuell nachwürzen, dann vom Herd nehmen und abkühlen lassen.

2. Für die Rollmöpse die Melanzani Blütenansatz befreien, schälen, der Länge nach in 7 mm dicke Scheiben schneiden und etwa drei Minuten in leicht köchelndem Salzwasser anweichen lassen. Die Scheiben dann herausnehmen, kurz abtropfen lassen und beiseite legen.

3. Die Gemüsezwiebel schälen und in 2 mm feine Streifen schneiden. Die Salzgurken längs vierteln. Die Noriblätter in eine Größe von 3 x 10 cm schneiden (so viele, wie Auberginenscheiben vorhanden sind).

4. Auberginenscheiben mit Küchenpapier abtupfen, mit Noristreifen belegen, mit Senf bestreichen und mit einer Prise Pfeffer bestreuen. Zwiebelstreifen und Gurkenviertel auf Breite der Auberginenscheiben kürzen. Je einmal Zwiebel und Gurke auf das untere Ende jeder Scheibe legen und nach oben hin aufrollen. Mit einem Spieß befestigen.

5. Spieße in ein Gefäß (Schale oder großes Glas) geben und mit dem Sud übergießen. Abgedeckt im Kühlschrank mindestens einen Tag ziehen lassen.