Die längste Rodelbahn der Welt? Gleich um's Eck in Salzburg!

Rodeln auf der längsten beleuchteten Rodelbahn der Welt? Was kann man in Österreich eigentlich nicht machen? Diesen Ausflugstipp legen wir euch ganz fest ans Herz!

Mit dem Winter ist es so eine Sache ... während wir zwar gerne Skifahren, ist dieses Hobby doch ein recht teures ... gerade, wenn die ganze Familie mit auf den Berg soll. Aber was sonst unternehmen bei Kälte und Schnee? Wir haben einen Ausflugstipp für euch, der nicht nur das Geldbörserl schont, sonder garantiert Groß und Klein Freude bereitet: Rodeln. Und zwar nicht langweilig das Hügerl in der Nachbarschaft runter, sondern auf der längsten beleuchteten Rodelbahn der Welt. Die liegt nämlich zufällig gleich um's Eck in Salzburg.

Ausflug im Winter: Rodelbahnen in der Wildkogel-Arena Neukirchen & Bramberg

Mit der Smaragdbahn in Bramberg geht es auf knapp 2.100 m Seehöhe, von wo aus auch schon die längste beleuchtete Rodelbahn der Welt beginnt. Dann heißt es, allen Mut zusammen nehmen, die Rodel startklar machen und die 14 km lange, abenteuerliche Rodelbahn nach Bramberg bei Flutlicht bis ins Tal hinuntersausen. Innerhalb von zirka 30 bis 50 Minuten werden dann unglaubliche 1300 Höhenmeter zurückgelegt.

Öffnungszeiten der Rodelbahn

Für gewöhnlich ist die Auffahrt bis 16.15 Uhr möglich.

Dienstags und freitags ist eine verlängerte Auffahrt mit der Smaragdbahn in Bramberg bis 18.30 Uhr möglich:

Die Betriebszeiten richten sich nach der Schneelage und der Wettersituation.

Preise:

Einzelfahrt für Erwachsene und Jugend: € 13,00, für Kinder: € 6,50

Tageskarte Rodeln für Erwachsene und Jugend: € 32,00, für Kinder: € 16,00

Die verlängerten Auffahrten sind mit der Tageskarte Rodeln möglich.

Im Skipass-Preis sind die verlängerten Auffahrten (Auffahrt nach 16.15 Uhr) nicht enthalten.

Die Rodelbahn ist auf der gesamten Streckenlänge täglich bis 22 Uhr beleuchtet.

(Sperre der Rodelbahn um 22.00 Uhr um sie für den nächsten Tag wieder bestens zu präparieren).

Noch mehr günstige & coole Ausflugsziele? HIER!