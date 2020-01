Willst du den Valentinstag zum ultimativ-kitschigsten Event des Jahres machen? Dann nimm an einem Airbnb-Gewinnspiel teil & übernachte in Julias Haus in Verona.

Irgendwie schräg, dass wir eine Liebesgeschichte idealisieren, an deren Ende die beiden Hauptfiguren sterben (sorry für den Spoiler!). Doch es ist nun mal so: Shakespeares "Romeo und Julia" ist der Inbegriff von Romantik, von unerfüllten Träumen und Wünschen. Und jeder von uns will – selbst wenn wir das eigentlich nicht offen zugeben – von jemandem so sehr geliebt werden, dass es fast schon tragische Ausmaße einnimmt.

Aber wir geben uns auch mit einem Balkon-Ständchen im Mondschein zufrieden. Und wer seinem Schatz diesen Liebesdienst erfüllen will, kann jetzt bei einem Airbnb-Gewinnspiel mitmachen. Der große Preis: Eine Nacht auf dem Balkon der Balkone und zwar im Original-Haus von Julia!

Zum ersten Mal werden die Pforten des historischen Gebäudes im italienischen Verona für Übernachtungsgäste geöffnet. Doch um das volle Valentinstagsprogramm erleben zu dürfen, muss man einen Liebesbrief schreiben. Und zwar an die NGO "Juliet's Club". Dieser Verein wurde gegründet, weil jedes Jahr immer noch hunderte Briefe an Julia in der Stadt eintrudeln. Und die MitarbeiterInnen – die sich Julias Sekretärin nennen – beantworten die Nachrichten individuell.

Um in die richtige Stimmung zu kommen, kann man sich schon mal die Fotos vom Shakespeare-Airbnb zu Gemüte führen. Und das Programm, welches das glückliche Paare erwartet:

Erkundung der Stadt Verona

Private Führung durch das Haus

Lesen & Beantworten der jüngsten Liebesbriefe an Julia

Romantisches Abendessen von einem Michelin-Sterne-Koch

Übernachtung im traditionellen Schlafzimmer

Wir sind mehr als bereit, in solch historischen Gemäuern zu übernachten! Hoffentlich spukt es nur nicht...

Hier kannst du bei dem Gewinnspiel mitmachen!

