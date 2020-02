Seitdem nun auch die Generation Z ihre eigene Variante von "Sabrina", der Teenie-Hexe hat, ist es leicht, das Original aus den 1990er Jahren zu vergessen. Der ferngesteuerte, sprechende Kater Salem, die in ihrer Zerupftheit deinem ältesten Kuscheltier glich. Die zwei extrovertierten und ganz schön narrischen Tanten. Der treuherzige Boyfriend Harvey. Und natürlich Sabrina selbst, deren Zauberkräfte nicht wahnsinnig beeindruckend, aber irgendwie trotzdem sehr cool war.

Obwohl die Serie einen gewissen Trash-Faktor hatte, hielt sie sieben Jahre durch. "Sabrina – Total verhext!" lief von 1996 bis 2003. Danach versuchte die Hauptdarstellerin Melissa Joan Hart noch im Film-Business unterzukommen, doch wie es so häufig mit Serien-SchauspielerInnen passiert – irgendwann verschwanden sie und viele andere des Casts ein wenig in Vergessenheit.

Und auch untereinander hatten die Crew-Mitglieder scheinbar nicht wahnsinnig viel Kontakt in den letzten Jahren. Doch nun trafen sich nicht drei, nicht zehn, sondern 100 (!) Cast-Members der Serie. Ein wahres Klassentreffen! Mit allen Hauptfiguren und vielen weiteren MitarbeiterInnen. Dies hatte Melissa Joan Hart aka Oldschool-Sabrina auf ihrem Instagram-Account verkündet.

"100 Mitglieder unserer Besetzung und Crew versammelten sich zu einem ungezwungenen Hangout und erinnerten sich an alles, was in den 90ern mit Magie zu tun hatte und es wurden die Lücken der letzten 17 Jahren gefüllt.", schrieb Hart unter das Gruppenfoto. Unser liebstes Detail: Der Hashtag #HarveyandSabrinaForever und die liebevolle Pose von Melissa Joan Hart und Nate Richert (Harvey Kinkle).

Links früher, rechts heute.

Auch Soleil Moon Frye postete dem Anlass entsprechend ein offizielles, neues Foto vom Cast. Die Schauspielerin hatte Roxie King, die Mitbewohnerin von Sabrina in der Uni-Zeit, gespielt. "Ich liebe diesen tollen Cast. Ich bin so glücklich, ein Teil davon gewesen zu sein. Ich war in der Lage, so viel Zeit meines Lebens mit Melissa Joan Hart zu verbringen – zuerst als Kinder, dann in einem Alter, als wir schon selbst unsere Kinder großzogen.", schrieb sie auf Instagram:

Auf diesem Bild ist übrigens auch Salem, der sprechende Kater zu sehen (links oben). Also, in seiner menschlichen Gestalt als Nick Bakay.

