Sanddornsaft stärkt die Abwehrkräfte

Bei der Vorbeugung gegen Erkältungen kann Sanddornsaft helfen. Der Saft der Sanddornbeeren sollte pur oder gemischt mit frischem Orangensaft getrunken werden. Sanddornbeeren (Hippophae rhamnoides) sind laut Ernährungsexperten ein idealer Vitamin-Spender.

Sie liefern Vitamin C, aber auch Provitamin A, Vitamine der B-Gruppe, Vitamin E und Mineralstoffe. "Sanddornbeeren sind wahre Vitaminbomben - sie enthalten beispielsweise acht Mal mehr Vitamin C als Zitronen", sagt die Apothekerin Ursula Sellerberg.

Sanddorn wächst auf Dünen am Meer, an Ufern von Flüssen und Bächen oder auch im heimischen Garten. Im Herbst werden nach dem ersten Frost die leuchtend orange-roten Sanddornbeeren geerntet. Pur lassen sie sich nicht essen, aber sie können zu Mus, Marmelade oder Saft weiterverarbeitet werden. In der Volksheilkunde wird das Sanddornöl auch zur Hautpflege und bei Hautkrankheiten verwendet.