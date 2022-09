Sanfte Massage mit der Thermaldusche

Eine beliebte Methode, um lästige Verspannungen loszuwerden, ist die Thermaldusche, die in meisten Thermen zur Standard-Einrichtung gehören. Bei der Thermaldusche trifft ein vertikal herabfallender Thermalwasserstrahl auf die Haut.

Temperatur und Druck des Wasserstrahls können in manchen Einrichtungen auch nach Bedarf reguliert werden. Die Thermaldusche kann als Einzelanwendung oder aber in Verbindung mit anderen Thermalbehandlungen erfolgen. Sie bewirkt eine sanfte Massage der Haut. Darüber hinaus gibt es auch die so genannte Unterwasserdusche, bei der der Patient in einer mit Wasser gefüllten Wanne liegt und der Strahl aus unter Wasser angebrachten Düsen auf den Körper trifft.