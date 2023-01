Sauerkraut ist ein guter Vitaminlieferant im Winter

Wer Sauerkraut isst, tut auch etwas für seine Gesundheit, denn Sauerkraut liefert große Mengen an Vitaminen und wird für Magen- und Darmkranke sogar als Heilnahrung eingesetzt.

Die inhaltlichen Werte des Krautes kommen am besten zur Geltung, wenn es roh verzehrt wird. Neben herausragend viel Vitamin C enthält es Vitamin A, B und K sowie Mineralstoffe. "Sauerkraut ist extrem kalorienarm, ballaststoffarm und stoffwechselanregend", zählt die Lebensmittelexpertin Ulrike Birmoser auf. Besonders interessant ist die Milchsäure. "Sie ist in der Lage, Keime abzutöten und hält damit die Darmflora gesund."

In der Sauerkraut-Küche kommen heute vorrangig Produkte aus dem Glas, der Dose oder dem Beutel aus Verbundfolie zum Einsatz. Das abgepackte Kraut ist pasteurisiert und damit sehr gut haltbar. "Dabei hat die Hitze die schöne Milchsäure und einen Großteil der wertvollen Inhaltsstoffe zerstört", erläutert der Krautmeister Hubert Nickels. Er setzt daher auf frisches Sauerkraut aus dem Fass. Das ist auf vielen Wochenmärkten und manchmal im Supermarkt erhältlich. "Beim Kauf muss man allerdings darauf achten, dass der Bottich mit dem Stichwort "gärfrisch" versehen ist", rät er. Sonst könnte es sein, dass pasteurisiertes Kraut aus einem Bottich verkauft wird.

Die Experten empfehlen daher, das Kraut nach Möglichkeit roh zu essen. So bleiben die gesunden Inhaltsstoffe am besten erhalten. Gekocht lässt sich Sauerkraut allerdings leichter verdauen. Und die Beigabe von etwas Kümmel macht es noch bekömmlicher.

Sauerkraut ist ein altbewährtes Produkt: Historiker berichten über die erste Herstellung von eingelegtem Kohl vor bereits 2.200 Jahren. Später entwickelte es sich zum wichtigsten Hilfsmittel auf See im Kampf gegen die Vitamin-C-Mangelkrankheit Skorbut.

Manch ein Hobbykoch wagt sich an das Unterfangen, selbst Sauerkraut herzustellen. "Milchsäuregärung war früher eine der wichtigsten Konservierungsmethoden", erklärt Nickels. Das Grundprinzip wurde bereits in der Antike praktiziert und blieb bis heute erhalten.

Von Ende August bis Februar gibt es knackig-frisches Weißkraut aus heimischem Anbau. "Die Sorte macht geschmacklich kaum einen Unterschied", sagt die Landfrau Brigitte Steinwender. "Im Privathaushalt kann man allerdings die feinen, locker sitzenden Blätter von Spitzkohl besser raspeln als die von kompaktem Rundkohl."

Die Krautstreifen werden mit Salz bestreut in einen Gärbehälter gefüllt und dort kräftig unter Druck gesetzt. Druck und Salz lassen die Zellwände platzen, so dass viel Saft austritt. Wasser und Luft entweichen. In der Luft vorhandene und am Weißkohl haftende Milchsäurebakterien beginnen ihre Arbeit. Sie verbrauchen den restlichen Sauerstoff und produzieren Milchsäure. Bis das Kraut in der Salzlake vergoren ist, dauert es mehrere Wochen. "Hochwertiges Sauerkraut darf keinen Beigeschmack haben und sollte sich auch nicht braun verfärben", sagt der Krautmeister.

INFO: Hubert Nickels: "Vom Weißkohl zum Sauerkraut. Wissenswertes aus der Wesselburener Krautwerkstatt", Verlagsgruppe Husum 2006, 94 Seiten, 8,20 Euro, ISBN 978-3-89876-2830.