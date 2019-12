Weihnachten in Australien: Frau findet 3-Meter-Schlange in ihrem Christbaum

Am anderen Ende der Welt – dort ist Sommer! – will man auch Weihnachten feiern. Auch, wenn das bedeuten kann, dass man ungebetene Gäste im Baum findet.

Eigentlich sollten wir uns schämen! Wir schrecken uns zu Tode, wenn eine halbwegs große Spinne über die Wand kriecht. In Australien sind solche Krabbeltiere von Haus aus größer und es gibt auch noch mehr davon. Kakerlake, riesige Spinnen, Krokodile und Schlangen können plötzlich vor deiner Haustür auftauchen. Und das nicht nur im Outback! So musste auch eine in Australien lebende Engländerin die Bekanntschaft mit einem besonderen Gast machen:

Eine drei Meter lange Python hatte sich um den Christbaum von Leanne Chapman gelegt. Dies entdeckte die Engländerin, als sie mit ihrem Mann von der Arbeit nachhause kam. Laut Bericht von News7 fand sie es komisch, dass einige Vögel auf ihrem Balkon verrückt spielten. Sie schaute nach und sah die Schlange, die sich um den Baum gewickelt hatte.

Chapman und ihr Mann waren zwar geschockt, versuchten aber, Ruhe zu bewahren, um die Schlange nicht zu alarmieren. "Sie hat sich von uns nicht stören lassen und sie blieb ein paar Stunden sitzen.", so Chapman im Bericht. Irgendwann verschwand die Python ganz von allein.

"Eigentlich war es ganz schön, sie zu beobachten, ich habe nämlich noch keine gesehen.", so die Engländerin. Wie die Ironie des Schicksals es nämlich wollte, hatte Chapman beim Backpacken durch Australien einige Jahre zuvor keine einzige Schlange zu Gesicht bekommen. Laut eigener Aussage, hätte sie sich während dem ganzen Trip gewundert, was die Leute gemeint hätten, als sie sie vor der gefährlichen australischen Fauna warnten...

