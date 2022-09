Schwimmfestival am Neusiedler See trotz geringer Wassertiefe

Der Wasserstand im Neusiedler See ist noch immer historisch niedrig, das traditionelle Schwimmfestival mit Seequerung lässt sich davon aber nicht abhalten. Am 11. September werden rund 100 Teilnehmer aus mehr als zehn Nationen erwartet, die den See einmal oder zweimal zwischen Illmitz und Mörbisch durchschwimmen wollen. Die Sportler erwarte zwar ein niedrigerer Wasserstand als früher, geschwommen werden könne aber dennoch, betonte Veranstalter Andreas Sachs.

Die doppelte Seequerung beginnt um 9.00 Uhr in Illmitz und ist 6,2 Kilometer lang. Wer nur die Hälfte der Strecke schwimmen möchte, startet um 9.45 Uhr in Mörbisch. Der Zielbereich sämtlicher Wettkämpfe ist im Seebad Illmitz, wo am Nachmittag auch kürzere Bewerbe abgehalten werden. Beim "Volksschwimmen" könne etwa jeder mitmachen, der einmal um die Wette schwimmen möchte, so Sachs. Geschwommen werde dabei über eine Distanz von 500 Metern.

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Wasserstand eine Woche vor dem Festival heuer mit 114,92 Metern über Adria 27 Zentimeter niedriger. Auf das langjährige Mittel zu dieser Jahreszeit fehlt rund ein halber Meter.

INFO: