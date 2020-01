Make-up-Fans aufgepasst: Sephora liefert endlich auch nach Österreich!

*Endlich* hat das französische Beauty-Unternehmen Sephora verstanden, was unsere heimischen Beauty-Nerds wirklich brauchen: Versand nach Österreich!

Ich muss zugeben, ich habe innerlich ein bisschen gekreischt, als ich auf der Sephora-Webseite vom neuen Versand nach Österreich las. Als riesiger Fan von allen Trends aus dem Make-up-, & Pflege-Bereich, warte ich schon seit Jahren auf diese Nachricht. Und allen Schmink-Freaks unter euch geht es sicher genauso!

Was ist Sephora?

Es handelt sich um ein französisches Beauty-Unternehmen, das 1969 gegründet wurde. Das Sortiment umfasst Make-up, Gesichtspflege und Parfums.

Der besondere Reiz an Sephora? Beauty-Begeisterte finden dort eine immense Markenvielfalt - auch Brands, die im Netz gehyped werden. Bis jetzt konnten wir in Österreich aber nur ein Stück vom Kuchen abhaben, wenn wir auf Urlaub in einer Stadt mit Sephora-Store unterwegs waren.

Doch nun ist es soweit: Endlich können wir Teile von Fenty Beauty, Huda Beauty & Milk Makeup bestellen. Ohne fiese, amerikanische Versandkosten und dem großen Batzen Zoll, der bei solchen Übersee-Päckchen leider immer dabei ist.

...und was lohnt es sich zu bestellen?

Die neuen Snap Shadows von Fenty Beauty: Rihanna bringt mit Fenty Beauty endlich Lidschattenpaletten auf den Markt – 6 verschiedenen Kombinationen für jede Lebenslage & jeden Teint.

Den Shape Tape Concealer von Tarte: Wenn es einen Concealer gibt, auf den sich die Internet-Beautywelt einigen kann, ist es dieser.

Die Face Glow Foundation von Natasha Denona: Natasha Denona ist eigentlich für ihre Pro-Lidschattenpaletten bekannt, aber diese Foundation ist ebenso beliebt.

Die Mercury Retrograde Palette von Huda Beauty: Fans der Marke schwören auf ihren Lidschatten – vor allem auf die Metallic-Töne.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren: