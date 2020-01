OK. Dass wir Serena Williams ziemlich feiern, müsste mittlerweile jede*r mitbekommen haben, der ab und zu unsere Artikel liest. Wir wollen an dieser Stelle nochmal an die legendäre Nike-Werbung erinnern, die bei den letztjährigen Oscars gezeigt wurde - eine Minute und 30 Sekunden, die mit zu den empowerndsten Dingen gehören, die wir seit langem gesehen haben.

Die Message des Tennis-Stars:

» Wenn sie dich verrückt nennen wollen, in Ordnung. Zeig ihnen, wozu Verrückte in der Lage sind. «

Genau diese Worte passen ziemlich perfekt zu dem, was die 23-fache Grand-Slam-Gewinnerin täglich am Tennisplatz zeigt. Sie spielt nämlich nicht einfach nur Welt-Tennis. Sie spielt Welt-Tennis mit *verdammt langen* Nägeln. Gebt euch bitte diese Maniküre!!!

In der Pressekonferenz nach ihrem Sieg über Tamara Zidanšek bei den diesjährigen Australian Open scherzte die 38-Jährige selbst, dass ihren Nägeln das Boxtraining außerhalb der Saison weit mehr zusetzt. Wer ihre aktuelle Maniküre übrigens mit Adleraugen beobachte, konnte einen gemalten Koala auf ihrem Ringfinger erkennen. Ein süßes Tribut an die über 25.000 Koalas, die bisher bei den verheerenden Buschbränden in Australien verendeten.

Könnt ihr den Koala erkennen?

Noch mehr Nail-Art-Inspiration von Serena Williams