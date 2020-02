Schwerenöter Mr. Big war die große Liebe von Carrie in "Sex and the City" - im echten Leben ist dessen Schauspieler Chris Noth gerade wieder Vater geworden - mit 65!

In der Serie blieben sie kinderlos, in der Realität ist der "Mr. Big"-Darsteller gerade wieder Vater geworden. Chris Noth und seine Frau Tara Wilson verkündeten stolz die Geburt ihres zweiten Sohnes. "Direkt vom Himmel kommt unser zweiter Sohn Keats" mit diesen stolzen Worten verkündete der "Sex and the City"-Star die frohe Botschaft auf Instagram.

Die Schwangerschaft wurde ebenso auf diese Weise mit der Öffentlichkeit geteilt: "Orion bekommt einen kleinen Bruder - ich krieg meinen Hintern besser rasch in Form." Denn sonst wird es sicherlich schwer mit dem Nachwuchs mitzuhalten!

2002 lernte Noth seine jetzige Ehefrau Tara Wilson in der New Yorker Musikbar "The Cutting Room" kennen, in der die kanadische Schauspielerin und Sängerin damals arbeitete.