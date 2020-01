Welches Sextoy passt am besten zu deinem Sternzeichen?

Mittlerweile gibt es auf dem Sexspielzeug-Markt viel mehr zu entdecken als nur Vibrator oder Dildo. Wir haben deshalb versucht, das perfekte Sextoy für deine Persönlichkeit zu finden. Gehalten haben wir uns dabei an die Sterne – und die Sextoys von LELO ... ob ein bestimmtes Spielzeug dann wirklich für die persönlichen sexuellen Vorlieben richtig ist? Lasst es uns in den Kommentaren wissen... ;-)

Sternzeichen: Welches Sexspielzeug ist das richtige für mich?

Steinbock

Von Natur aus vorsichtig, wollen Steinböcke ihre Partner erst näher kennenlernen, bevor sie in den physischen Teil der Beziehung übergehen. Sie suchen vor allem die emotionale Verbindung, aber wenn sie einmal genau wissen, wo sie stehen, werden sie keine Schwierigkeiten haben, loszulassen. Ein Vibrator ist deshalb genau das richtige für die Steinböcke.

Wassermann

Intellektuell und freigeistig, kann der Wassermann in seinen Neigungen unberechenbar sein. Wassermänner müssen geistig stimuliert werden, bevor sie sich verführen lassen. Sie sind bereit, ihren wilden Impulsen zu folgen und sich in Experimente mit ihrem Partner zu stürzen, aber das bedeutet nicht, dass sie sich jemals binden werden. Unkonventionell und elektrisierend können sie den Partner auf eine erstaunliche sexuelle Reise mitnehmen. Ein Prostata-Massagegerät könnte da genau das richtige sein! ES regt dazu an, die sexuellen Gewohnheiten zu überdenken und mit verschiedenen Stellungen und Sexpraktiken zu experimentieren, mit oder ohne Partner. Zurücklehnen und einfach machen lassen.

Fische

Im Einklang mit ihrer Umgebung und tiefem Einfühlungsvermögen fühlen sich Fische am wohlsten, wenn sie eine tiefe emotionale Verbindung mit ihrem Partner teilen. Sobald sie sich in der Beziehung sicher fühlen, können Fische unglaublich verführerisch und experimentierfreudig sein (wenn sie das Gefühl haben, dass es gut für die Beziehung im Allgemeinen ist.) Ein ferngesteuerter Paarvibrator wird eine durchschnittliche sexuelle Begegnung auf ein neues Level heben. Er wird beiden Beteiligten das Gefühl geben, nicht nur neue körperliche Empfindungen zu teilen, sondern auch ein pikantes Geheimnis, das sie als Paar noch mehr verbindet.

Widder

Leidenschaftlich und voller Sehnsucht bevorzugen die unter dem Widderzeichen Geborenen Spontaneität und Action. Sie streben nach Kontrolle und Dominanz und mögen es definitiv nicht, wenn man sie warten lässt. Wie wärs also mit dem einem g'scheiten "Vibrator" für den Mann? Eine moderne Version des "Fleshlight" in den Händen eines Mannes steht für die Kontrolle des eigenen Orgasmus, um per Knopfdruck die Herrschaft über den eigenen Körper zu erlangen. In den Händen einer Widder-Frau wird er zum perfekten Werkzeug für ein New-Age-Kontrollspiel oder sogar Ausdauertraining. Schon mal was von "Edging" (Hinhaltetaktik oder auch Orgasmuskontrolle) gehört?

Stier

Sinnlich und einfach unwiderstehlich nehmen sich Stiere gern Zeit und erleben Sex mit allen fünf Sinnen. Sowohl sanft als auch intensiv zeigt ein Vibrator zur zielgenauen G-Punkt-Massage, wie man beide Seiten der Persönlichkeit befriedigt. Sie kann den Nutzer in wenigen Minuten auf den höchsten Gipfel bringen oder ihn stundenlang necken und Vergnügen bereiten. Wenn es um ein Solospiel geht, ist sie die beste Wahl, und auch wir können von ihr einfach nicht genug kriegen.

Zwillinge

Wie schelmische Gauner lieben es die sprunghaften Zwillinge Spielchen zu spielen. Sie suchen den Nervenkitzel und sind experimentierfreudig, deshalb sollte Sex für sie vor allem leicht sein und Spaß machen. Sie genießen den Nervenkitzel der Jagd, lang anhaltende Empfindungen und das Verlieren in endlosen Wellen des Vergnügens. Ein Rabbit-Vibrator besitzt, ähnlich wie das Sternzeichen Zwillinge, zwei Seiten an ihrem kurvenreichen Körper. Er liebt es zu spielen und zu necken, aber wenn er sich einmal sicher ist, dass sie den Nutzer in bebende Erregung gebracht hat, lässt er endlich zu, den Höhepunkt zu erreichen. Was können wir anderes sagen als süße, süße Folter?

Krebs

Von Gefühlen gelenkt, sucht der Krebs emotionale Intimität und ist mehr auf sanfte Empfindungen und romantische Begegnungen aus, als auf One-Night-Stands und groben Sex. Ähnlich wie der Steinbock wird der Krebs seine Angst und Scheu ablegen, sobald er sich wohl und sicher fühlt. Wenn er sich vollkommen gehen lässt, tritt seine zutiefst erotische Seite zu Tage. Ein Auflegevibrator verspricht einen zurückhaltenden Start, während er probeweise die Empfindlichkeitsstufen testet. Sobald er sich sicher ist, dass sie alles im Griff hat, wird man sanft von einem Orgasmus zum nächsten getragen.

Löwe

Geleitet von ihrem Ego sind Löwen die Stars jeder Party, einschließlich des Teils in ihrer Hose. Sie leben von Aufmerksamkeit und Lob und betrachten Sex als Bühne, auf der sie ihre beneidenswerten Fähigkeiten zur Schau stellen. Löwen sind offen für neue Erfahrungen, solange sie ihre Stärken ausspielen können. Ein Prostata-Vibrator mag unscheinbar aussehen, aber wenn man einmal diese bebenden Vibrationen tief im Körper spürt, wird die Bewunderung seiner unvergleichlichen Fähigkeiten so ziemlich das Einzige sein, wozu man noch fähig ist.

Jungfrau

Präzise und kalkuliert sind Jungfrauen, bedächtig und aufmerksam vor allem aber zurückhaltend, bis sie sicher sind, dass sie ihren Partner gründlich analysiert haben. Sobald dies erfolgt ist, fallen alle Hemmungen und das Vergnügen wird zum ultimativen Ziel. Subtil, raffiniert und achtsam, wie ein Auflegevibrator, der es schafft, dass das Paar gemeinsam kommt.

Waage

Verführerisch und unnahbar, die Waage ist ein komplizierter Liebhaber. Sie ist wählerisch und bestimmt in ihrem Geschmack, aber sie genießt es auch, ihren Interessen in der Liebe nachzugehen. Für sie geht es ausschließlich um Schönheit und Balance - Waagen neigen dazu, sich in die Idee ihres Partners zu verlieben und enttäuscht zu enden, wenn diese nicht so lieben, wie sie es erwarten. Sie sind in die Liebe verliebt, lassen sich aber selten verführen. Perfekt dafür? Ein Druckwellen-Gerät. Dieses kann die intensivsten Orgasmen des Lebens bescheren.

Skorpion

Der Skorpion ist von allen Sternzeichen der Meister im Einschüchtern. Er ist geheimnisvoll und stellt eine gewaltige Herausforderung dar, wenn es um Liebe und Sex geht. Zumindest am Anfang. Wenn sein äußerer Schutzmantel geschickter Täuschung abgestreift und die Aura von einschüchternder

Leuchtkraft aufgelöst ist, kommt jedoch der rohe Kern sexueller Energie ans Licht, der darunter liegt. Für Skorpione gibt es keine Tabus, keine Hemmungen und keine Scham. Ein Prostata-Vibrator, der die Bewegung einer Fingermassage nachbilden kann? Genau das Richtige!

Schütze

Oft als das schillerndste Tierkreiszeichen bezeichnet, ist der Schütze verspielt und offen. Er macht es einem leicht ihn zu mögen. Schützen spielen keine Spielchen, es sei denn, es handelt sich um Sex. Spontan, aufregend und experimentierfreudig ist der Schütze das Tierkreiszeichen, das perfekt auf einen Rabbitvibrator anspringt, der die Bewegung eines Fingers nachbilden kann...

