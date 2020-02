Die lange Tassel-Halskette „Stella“ komplettiert jeden Look und strahlt mit dir um die Wette. Von Hand gefädelt in Wien, ist jede Kette ein Unikat. Die geschliffenen Halbedelsteine sind in Onyx, Morganit, Labradorit und Mondstein erhältlich.

Die Designerin hinter dem Label "Iva's jewelry box" liegen wertvolle Materialien besonders am Herzen und sie fertigt auch gerne Schmuckstücke nach den Vorstellungen ihrer Kundinnen an. Die Inspiration für neue Kollektionen holt sich die Wahl-Wienerin auf einer ihrer vielen Reisen oder während der Kurzurlaube in ihrer kroatischen Heimat an der Adria-Küste.

Zu erstehen um 140 Euro im WOMAN-Shop.