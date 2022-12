Skigebiete in NÖ starten verspätet in die Wintersaison

Die Skigebiete der niederösterreichischen ecoplus Alpin GmbH starten laut einer Aussendung witterungsbedingt später als geplant in die Wintersaison. Den Beginn machen am 14. Dezember die Hochkar Bergbahnen, die Annaberger Lifte folgen am 16. Dezember. Am Tag darauf sollen die Erlebnisalm Mönichkirchen und die Wexl Arena in St. Corona am Wechsel den Betrieb aufnehmen, die Ötscherlifte sollen mit 23. Dezember starten, sagte ecoplus Alpin-Geschäftsführer Markus Redl am Sonntag.

"Es schneit und wird deutlich kälter, das sind gute Voraussetzungen für die Vorbereitungsarbeiten", so Redl. "Am Mittwoch eröffnen wir mit dem 'Österreichischen Schulskitag' und rund 1.000 Schülerinnen und Schülern am Hochkar", kündigte Tourismuslandesrat Jochen Danninger in einer Aussendung an. Ab dieser Saison gelten flexible Preise für die Annaberger Lifte, Hochkar Bergbahnen, Ötscherlifte und die Erlebnisalm Mönichkirchen. Liftkarten können unter online gebucht werden. Am 24. Dezember zahlen 3.000 Kinder und Jugendliche in vielen Skigebieten nach Online-Voranmeldung keinen Eintritt. Für den erstmals gemeinsam von der Branche durchgeführten "Kids Day" (für Wintersportler im Alter von sechs bis unter 16 Jahren) sei der Buchungscode "KIDSDAY22" einzugeben.