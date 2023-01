So wendet man Nasentropfen richtig an

Manche Menschen verwenden lieber Nasentropfen statt Nasenspray. Doch dafür braucht man zumindest am Anfang in der Regel etwas Übung. Wie Sie am besten vorgehen und was Sie dabei beachten sollten.

Nasentropfen enthalten meist dieselben abschwellenden Wirkstoffe wie Nasensprays. Auf den ersten Blick wirkt die Anwendung der Tropfen vielleicht etwas komplizierter. Die Landesapothekerkammer Hessen gibt Tipps, wie Sie schnell eine Routine entwickeln und worauf Sie achten sollten, wenn Sie Nasentropfen bevorzugen.

Schritt für Schritt - so gehen Sie vor:

1. Nase durch sanftes Schnäuzen von Sekret befreien.

2. Den Kopf zurückbeugen und die Tropfen zunächst in das erste Nasenloch einträufeln. Gleichzeitig durch die Nase einatmen!

3. Sind die Tropfen im Rachenraum angekommen, kann man den Kopf nach vorne beugen. Den Kopf von links nach rechts bewegen, um die Lösung gleichmäßig im Nasenraum zu verteilen.

Tipp: Damit die Pipette nicht von innen verunreinigt wird, sollte man das Saughütchen beim Entfernen aus der Nasenöffnung zusammendrücken.

4. Bevor man die Pipette erneut ins Fläschchen einführt und das Mittel ins zweite Nasenloch tropft, sollte man diese am besten vollständig entleeren und reinigen. Das gilt auch am Ende, bevor man das Fläschchen wieder verstaut. Dafür die Pipette am besten mit klarem Wasser abspülen oder mit einem sauberen Tuch abwischen.