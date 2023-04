So erkennt man den Zuckergehalt von Getränken

Dass Cola viel Zucker enthält, wissen wohl die meisten. Aber auch Erfrischungsgetränke, auf deren Etikett von "weniger süß" oder "kein Zucker zugesetzt" die Rede ist, können viel Zucker enthalten, warnen deutsche Verbraucherschützer.

Stecken etwa in einer Limonade in 100 Milliliter rund 9 Gramm Zucker, summiert sich das bei 1,5 Litern auf 135 Gramm Zucker. Selbst bei 5 Gramm pro 100 Milliliter kommt man noch auf 75 Gramm Zucker pro 1,5 Liter. Das entspricht etwa 18 gestrichenen Kaffeelöffeln oder 25 Stück Würfelzucker.

Fruchtsaft mag manchem als gesündere Alternative erscheinen. Tatsächlich enthält er wichtige B- und C-Vitamine sowie sekundäre Pflanzenstoffe. Aber: Es steckt von Natur aus jede Menge Zucker drin. Rund 10 Gramm sind es laut dem Ratgeber "Achtung, Zucker!" von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen pro 100 Milliliter. Zuckertechnisch hat Fruchtsaft also keine Vorteile gegenüber Limos oder Colas.

Nun trinken heute viele Fruchtsaft nicht mehr pur, sondern gespritzt. Fertig gemischt aus dem Getränkehandel enthalten aber auch sie noch reichlich Zucker - nämlich rund fünf bis acht Gramm pro 100 Milliliter. In gespritzten Fruchtsäften steckt also nicht unbedingt weniger Zucker als in Limonade.

Wer nicht nur Wasser und ungesüßten Tee trinken möchte, sollte seine Getränke besser selbst mixen, raten die Verbraucherschützer. Am besten verwendet man dafür einen Teil Fruchtsaft und mindestens zwei, besser drei Teile Wasser. So drückt man den Zuckergehalt auf unter fünf Gramm pro 100 Milliliter. Liegt er etwa bei drei Gramm, enthalten 1,5 Liter selbst verdünnter Fruchtsaft rund 45 Gramm Zucker oder 15 Zuckerwürfel.

Egal, ob im Handel gekauft oder selbst hergestellt: Wer herausfinden möchte, wie viel Zucker er mit einem Erfrischungsgetränk zu sich nimmt, sollte realistisch rechnen. Auf die Angaben "pro Portion" auf dem Etikett verlässt man sich besser nicht. Denn eine angegebene Portion kann viel kleiner sein als das, was man in der Regel konsumiert.

Für den Käufer ist auf den ersten Blick übrigens nicht immer erkennbar, dass das Getränk überhaupt Zucker enthält - wenn in der Zutatenliste Bezeichnungen auftauchen, die nicht jedem geläufig sind. Doch auch hinter Begriffen, die auf "-ose" enden, wie Glukose, Laktose oder Maltose, verbergen sich Zuckerarten. Und auch Sirup weist auf Süßmacher hin, genauso wie Dicksaft oder Molkenerzeugnisse.