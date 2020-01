Bruce Springsteens Sohn ist jetzt Feuerwehrmann und wir hätten da einen Notfall...

Fans von Bruce Springsteen müssen wir nicht erklären, dass der heute 70-Jährige einst eine ziemliche Schnitte war. Zugegeben, auch heute ist er ein ziemlich attraktiver Mensch. Was uns diesbezüglich noch weniger verwundert: Seine Kinder sind ebenfalls ganz schön anzuschauen. Tochter Jessica, Sohn Evan James und der jüngste im Bunde Sam Ryan sind die gemeinsamen Kinder von Rock-Legende Bruce und seiner Ehefrau Sängerin Patti Scialfa. Das Paar ist seit 1991 verheiratet. Der 25-jährige Sam wurde am Dienstag nach einer knapp 30-minütigen Zeremonie in einem Rathaus in New Jersey als Feuerwehrmann vereidigt.

Feuerwehrmann Sam – Papa ist stolz!

"Das war ein langer Weg, und er hat sich dem sehr gewidmet“, schilderte Papa Bruce dem Portal "Hudson County View". "Es war nicht einfach", sagte Feuerwehrmann Sam (oh mein Gott wie in der Kinder-Serie!), während er sich mit der Familie fotografieren ließ. Bruce Springsteen ist dafür bekannt, Feuerwehrmänner zu würdigen. Insbesondere nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center äußerte sich der Sänger immer wieder positiv im Bezug auf den Beruf und schrieb sogar zwei Songs dazu – "The Rising" und "Into The Fire".

