Sommertipp: An heißen Tagen weniger Parfüm auftragen

An heißen Sommertagen sollte man Parfüms und andere Duftprodukte nur dezent einsetzen. Denn unser Körper produziert dann vermehrte Hautfette, was den Duft intensivieren kann. Darauf weist "haut.de" hin.

Alternativ sei ein weniger stark konzentriertes Produkt die bessere Wahl. So enthält ein als Parfüm deklariertes Produkt durchschnittlich 20 bis 40 Prozent Duftstoffe, in Eau de Parfum sind es 10 bis 20 Prozent. Eau de Toilette enthält nur 8 bis 10 Prozent Duftstoffe, Eau de Cologne 3 bis 8 Prozent. Generell benötigt man also von einem Parfüm mit höherer Duftkonzentration weniger.

An heißen Tagen reichten aber auch Duschgel, Deo und After Shave als Duftträger in der Regel aus, so "haut.de".