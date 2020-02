Erst die Blitz-Hochzeit in Vegas, dann die zweite Trauung in Frankreich, jetzt das erste Baby - Sophie Turner soll schwanger sein und mit Ehemann Joe Jonas ihr erstes Kind erwarten!

Nicht einmal ein Jahr nach der Hochzeit nun diese schöne Nachricht: Sophie Turner soll schwanger sein und mit ihrem Mann Joe Jonas das erste Kind erwarten. Das zumindest hat eine anonyme Quelle gegenüber dem Promi-Portal "Just Jared" erklärt ... und wir wollen es einfach ganz dringend glauben!

Wir haben es uns nämlich schon fast daran gewöhnt, dass es bei dem Game-of-Thrones -Star undem Jonas-Brothers -Musiker Schlag auf Schlag geht. Mit gerade mal 21 Jahren hatte sich Sophie Turner mit dem damals 28-jährigen Joe Jonas Ende 2017 verlobt. Im Mai 2019 kam dann die Überraschungs-Hochzeit in Las Vegas. Ohne Ankündigung hatte das Paar nur wenige Stunden nach den Billboard Music Awards geheiratet, und zwar stilecht mit einem Elvis-Imitator als Zeremonienmeister. Die offizielle, große Feier mit Familie und Freunden folgte dann im Juli letzten Jahres in einer umwerfenden Location in Frankreich.

Bis jetzt hat sich das Paar zu den Gerüchten übrigens nicht geäußert. Sämtliche Medien und Fans überschlagen sich aber bereits mit Glückwünschen. Von Seiten der anonymen Quelle heißt es, die Familie sei aufgeregt und begeistert. Dass es bisher kein offzielles Statement gibt, verwundert aber nicht. Sophie aka Sansa Stark und der Jonas-Brother sollen den Gästen ihrer Hochzeitsfeier in Frankfreich sogar die Handy abgenommen haben. Offizielle Fotos gab es erst NACH der Trauung ... wir üben uns also in Geduld ... und freuen uns still und heimlich vor ;-)