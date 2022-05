Sophie Turner und Joe Jonas erwarten zweites Kind

Die britische Schauspielerin Sophie Turner ("Game of Thrones") und der Musiker Joe Jonas erwarten ihr zweites Kind. Das bestätigte die 26-Jährige in einem Interview mit der britischen Ausgabe der "Elle", das am Dienstag veröffentlicht wurde. "Das ist es, worum es im Leben für mich geht - die nächste Generation aufzuziehen", sagte Turner dem Magazin. Sie und ihr Mann freuten sich sehr, die Familie zu vergrößern. "Das ist der größte Segen überhaupt."

Ihre Tochter Willa, die 2020 geboren wurde, verstehe allerdings noch nicht wirklich, dass sie bald eine große Schwester werde. "Ich zeige auf meinen Bauch und frage: 'Was ist da drin?', und sie sagt: 'Baby'. Aber dann zeigt sie auf ihren eigenen Bauch und sagt: 'Baby', und dann zeigt sie auf den Bauch ihres Vaters und sagt: 'Baby'. Ich glaube, sie denkt einfach, dass ein Bauch ein Baby ist und dass das der richtige Name dafür ist", erzählte Turner. Allerdings sei Willa momentan anhänglicher als sonst. "Sie will die ganze Zeit Mami - sie beansprucht ihr Revier."

Bei der Met-Gala am Montagabend in New York hatte sich Turner mit rundem Bauch auf dem roten Teppich gezeigt. Mit ihrem Mann posierte sie für Fotos, auf denen beide die Hände auf Turners Bauch legten. Die Schauspielerin und der Jonas-Brothers-Sänger sind seit 2019 verheiratet und leben mit ihrer Tochter in Miami.