Sich vegetarisch oder vegan zu ernähren ist besser für die Umwelt, als auch die Tierwelt. Aber diese Umstellung fällt auch vielen Menschen schwer. Nun hat jedoch ein Psychologe das sogenannte "Meat Patch" entwickelte, das genau dabei helfen soll - durch den Geruch von Speck!

Dieses wortwörtlich übersetzte "Fleischpflaster" trägt man - ähnlich wie Menschen, die zu rauchen aufhören wollen - wie das Nikotinpflaster. Hier wirken die Inhaltsstoffe jedoch nicht innerlich über die Haut, sondern äußerlich über den Geruch. Wann immer man Appetit auf Fleisch bekommt, müsse man nur über das Pflaster reiben und dieses setzt dann den Geruch von Speck frei.

Und sogleich fragen wir uns: Bekommt man bei einem leckeren Duft nicht noch mehr Appetit? Aber Studien belegen, dass dieser Geruch Essensgelüste reduzieren soll (wir hätten hier als Testpersonen die Studie wohl gänzlich verfälscht). Der menschliche Geruchssinn ist stark mit dem Geschmackssinn verbunden (was du am besten merkst, wenn du einen Schnupfen hast und alles nur nach Pappe schmeckt). Daher versetzt das Riechen des Speck-Aromas uns in die Vorstellung, wir würden tatsächlich Speck essen. Stellt man sich das lange genug vor, fühlt man sich irgendwann gesättigt, so Prof. Charles Spence von der Universität in Oxford.

Noch gibt es das Speckpflaster jedoch nicht zu kaufen - bisher befindet sich das Produkt noch in der Testphase. Und wenn wir schon dabei sind: Wir bräuchten bitte auch ein Käsepflaster zum Veganwerden!