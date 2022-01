Bewirb dich jetzt: Spitzenfrauen helfen Frauen an die Spitze!

Die vergangenen zwei Jahre haben uns allen viel abverlangt, umso mehr möchten wir 2022 positiv angehen – Mut machen und ein starkes Zeichen setzen: Wir kommen gemeinsam weiter, wenn wir einander unterstützen. Deshalb haben wir mit Frauen, die in diesem Land etwas bewegen, eine große Mentorinnen-Aktion initiiert: Spitzenfrauen helfen Frauen an die Spitze.

In der aktuellen WOMAN-Ausgabe stellen wir dir 16 Macherinnen vor, die sich dazu bereit erklärt haben, jeweils eine Frau durch dieses Jahr zu begleiten – mit Gesprächen, ihrem Wissen und Netzwerktipps. Es sind Unternehmerinnen, Gründerinnen, Führungskräfte, Kreative – aus den verschiedensten Bereichen, von Technik über Gastronomie bis hin zu Unternehmertum und Coaching.

» Frauen unterstützen? Da bin ich sofort dabei! «

"Ich hatte Mentorinnen an meiner Seite, die mir Perspektiven aufgezeigt, Orientierung geboten und mit mir Lösungswege erarbeitet haben. Jetzt möchte ich meine Mentee ebenso gut begleiten", sagt Katha Häckel-Schinkinger, Kommunikationsleiterin der Caritas Österreich. Sie ist eine der großartigen Frauen, die für unsere Initiative sofort zugesagt hat. "Frauen unterstützen? Da bin ich sofort dabei", antwortete uns Hotelchefin Michaela Reitterer.

"Also ran an die Ruder und diese gleich übernehmen." Auch PULS 4-Infochefin Corinna Milborn ist Teil der Aktion, weil "Frauen in Spitzenpositionen noch immer Fremdkörper sind. Jede Einzelne sammelt Erfahrungen, wie man damit umgeht. Ein Austausch hilft, dass Frauen in leitenden Jobs endlich zur Normalität werden." Also: Gehen wir’s an! 2022 wird das Jahr, in dem du deine Ziele umsetzt!

Die Portraits zu allen 16 Frauen findest du jetzt schon in der aktuellen Ausgabe und ab Donnerstag auch auf woman.at

So kannst du dabei sein:

Bewirb dich für den Austausch mit einer Spitzenfrau für das Jahr 2022.

Schick deinen Lebenlsauf mit Foto und einem kurzen Motivationsschreiben (Warum gerade diese Mentorin!) bis spätestens Freitag, 4. März, an: spitzenfrauen <AT> woman.at

Das Team unter der Leitung von Andrea Wipplinger-Penz wird die Initiative betreuen. Viel Erfolg, Spaß und Motivation!