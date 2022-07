Sport treiben und Beine hochlegen: Krampfadern vorbeugen

Wer seine Beinmuskulatur viel benutzt, kann der Entstehung von Krampfadern ein Stück weit vorbeugen. Die Wadenmuskulatur hilft, den Rückfluss des Blutes aus den Beinen in Richtung Herz anzuregen. Auch die Beine hochzulegen, entlastet laut Experten die Gefäße. Nicht umsonst sind die Beine bei Betroffenen in der Früh in der Regel am wenigsten geschwollen.

Bei Menschen, die aufgrund einer Erbanlage zu Krampfadern neigen, lässt sich deren Entstehung allerdings bestenfalls hinauszögern. Irgendwann zeichnen sich dann doch bläuliche Gefäße unter der Haut ab.

Krampfadern entstehen, wenn die Venenklappen, die eigentlich verhindern, dass Blut in den Beinen versackt, nicht mehr richtig arbeiten und sich die Venen selbst ausdehnen. Wie genau der Schaden an den Klappen mit der Ausdehnung der Venen zusammenhängt, wissen Ärzte noch nicht genau. Beides führt dazu, dass das Blut nicht mehr in ausreichendem Maß zurück zum Herzen befördert wird. Meist entstehen Krampfadern in den Waden.