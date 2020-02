Trainieren in Wien: Diese Analyse zeigt, wie sich die WienerInnen *wirklich* fit halten

Irgendwie ist es immer dasselbe: Du machst dich auf, um endlich wieder mal ins Fitnessstudio zu gehen. Nur, dass gefühlt *alle* deine MitbürgerInnen dieselbe Idee hatten und deshalb das Studio deiner Wahl proppenvoll ist. Ziemlich frustrierend, vor allem, wenn man die Systematik dahinter nicht kennt. Doch ClassPass bringt Licht ins Fitness-Dunkel der Wienerinnen und Wiener. Denn aus ihrer aktuellen Analyse kann man ganz genau herauslesen, wie die HauptstädterInnen sich wirklich fit halten.

Was ist ClassPass?

Seit 2019 gibt es die Fitness-Plattform auch in Österreich, genauer in Wien. Durch ClassPass können studioübergreifende Buchungen von Fitnesskursen und Wellnessanwendungen gebucht werden. Im Angebot sind über 60 Studios mit allen möglichen Sportarten. Und da alles – von Yoga über Boxen – auf einer App gebucht wird, war es wahrscheinlich gar nicht so schwer, die Fitness-Trends der WienerInnen zu analysieren.

Sporteln? Ja! Aber was & wann?

Um eure brennendste Frage gleich vorweg zu beantworten: Der Lieblingszeitpunkt für Training in Fitnessstudios ist Mittwoch, 19 Uhr. Wenn du also die Massen umgehen möchtest, solltest du für diese Zeit vielleicht doch Home- oder Outdoor-Training einplanen.

Die Top 3 Favoriten bei Sportkursen sind: Yoga, Krafttraining & Laufen. Vor allem was das Laufen anbelangt sind die WienerInnen ein bisschen besonders. Denn nur in Oslo, Helsinki und Manchester ist Lauftraining ähnlich populär. In der Schweiz taucht noch Pilates in den Top 3 auf und in Deutschland liegt Cycling ganz weit vorne.

Die WienerInnen planen die sportlichen Aktivitäten per App übrigens nicht wahnsinnig lang vor. Laut ClassPass wird etwa jede siebte Buchung spontan mit maximal 5 Stunden Vorlauf gebucht.

