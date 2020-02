Immer nominiert, nie gewonnen: Hollywood-Größen, die noch nie einen Oscar erhielten

Ihre Namen gehören zu den bekanntesten, was Hollywood zu bieten hat. Und dennoch haben so manche Stars nie einen Oscar für ihr Können erhalten - obwohl einige von ihnen bis zu 12 Mal nominiert wurden...

Alfred Hitchcock? Für viele der Inbegriff des berühmten Regisseurs. Aber dennoch wurde der Meister der Spannung ("Psycho") nie mit einem Oscar geehrt. Und nicht nur ihm erging es so: Viele berühmte Hollywood-Stars wurden im Laufe ihres Lebens mehrmals für den Oscar nominiert - aber tatsächlich in den Händen halten konnten sie die begehrte Filmtrophäe nie.

Spitzenreiterin bei den Schauspielerinnen: Glenn Close ("Eine verhängnisvolle Affäre"9). Sie wurde 7 Mal nominiert und hat den Oscar noch nie erhalten. Gefolgt von Amy Adams ("Arrival"), die 6 Mal nominiert wurde und Deborah Kerr ("Verdammt in alle Ewigkeit "), ebenso 6 Mal.

Bei den Herren ist Peter O'Toole ("Laurence von Arabien") trauriger Spitzenreiter mit acht Nominierungen, knapp dahinter Richard Burton ("Der Spion, der aus der Kälte kam")- der zweifache Ehemann von Elizabeth Taylor, die den Oscar zweimal nach Hause nehmen konnte - mit 7 Mal.

Der italienische Regisseur Federico Fellini ("La Dolce Vita- Das süße Leben") wurde sage und schreibe 12 Mal nominiert - und erhielt ihn nie. Bei Ingmar Bergman ("Fanny und Alexander") waren es 9 Mal, bei Alfred Hitchcock 6 Mal.

Aber auch etwas jüngere Herren "sammeln" ihre Nominierungen: Brad Pitt ("Once Upon a Time... in Hollywood") und Joaquin Phoenix ("Joker") sind dieses Jahr jeweils zum 4. Mal nominiert - aber bei ihnen ist es mehr als wahrscheinlich, dass wir ihnen heuer gratulieren dürfen.