Steinpilze müssen vor dem Essen gut erhitzt werden. Zumindest sollten sie zwei Minuten bei 70 Grad garen, raten Lebensmittelexperten. Andernfalls könnten an ihnen Eier des Fuchsbandwurms sein, außerdem macht das Erhitzen sie besser verdaulich.

Konsumenten sollten auch bei der Menge aufpassen: Wer regelmäßig Waldpilze isst, sollte pro Woche nicht mehr als 250 Gramm davon zu sich nehmen. Der Grund: Wildpilze können Schwermetalle und radioaktive Substanzen speichern.

In Maßen genossen und richtig zubereitet, sind Steinpilze sehr gesund. So enthalten sie Folat und Vitamin D - beide sind sehr wichtig, werden aber oft zu wenig aufgenommen. Außerdem stecken in den sehr kalorienarmen Pilzen Kalium, Selen und Zink.