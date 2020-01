Neues Jahr, neues Glück – und vielleicht auch eine neue Liebe? Zum Jahresbeginn befragen viele die Sterne zu ihrem Liebesglück. Aber wie sieht es eigentlich in der Realität aus: Welche Sternzeichen finden wirklich zueinander?

Zum Jahresanfang vertrauen viele auf die Sterne, wenn es um Liebesdinge geht. Die Dating-App Jaumo hat in einer Sternzeichen-Analyse die Tierkreiszeichen ihrer User einem Realitätscheck unterzogen und herausgefunden, wer beim Dating *wirklich* zueinander findet. Dafür wurden die vergebenen Likes und entstandenen Matches von über 64 Millionen Nutzern ausgewertet.

Sternzeichen: Diese Singles matchen am häufigsten

Zwei Sternbilder sind in Liebesdingen besonders erfolgreich: Sowohl Schützen als auch Skorpione erhalten mit Abstand die meisten Likes. Zehn von zwölf Sternzeichen matchen mit diesen beiden Winter-Sternzeichen am häufigsten. Auch die Steinbock- und Wassermann-Singles unter euch sind begehrt und landen neun beziehungsweise fünf Mal in der engeren Auswahl.

Doch nicht alle Zeichen kommen so gut an. So zählen beispielsweise die Jungfrauen bei keinem Sternzeichen zu den Favoriten. Auch Krebse haben kein Glück und landen bei zehn von zwölf Sternzeichen auf der Flop-Liste. Immerhin ein wenig beliebter sind die Fische: Fünf Sternzeichen matchen gern mit dem Wasserzeichen.

Auf welche Sternzeichen stehen Männer?

Männer und Frauen bevorzugen offensichtlich verschiedene Sternzeichen: Männer begehren dabei am häufigsten Stier-Frauen (21 Prozent). Auch Schützen (20 Prozent), Zwillinge und Wassermann-Frauen sind bei den Männern besonders begehrt (je 19 Prozent). Widder und Fische belegen mit knapp 18 Prozent die mittleren Ränge. Steinbock- und Jungfrau-Nutzerinnen (je 17 Prozent) kommen hingegen am schlechtesten an und erhalten die wenigsten Likes.

Welche Sternzeichen sind bei Frauen beliebt?

Bei den Sternzeichen ticken die Frauen anders: So sind gerade die Jungfrau-Männer bei weiblichen Singles am begehrtesten (29 Prozent). Auch Steinbock- und Widder-Männer lassen Frauenherzen höher schlagen (je 28 Prozent). Die Löwen, Skorpione und Wassermänner müssen hingegen am längsten auf einen Match warten: Nur 27 Prozent von ihnen gefallen den Frauen auf Anhieb.



Du willst mehr wissen? Unsere WOMAN-Astrologin Turid Pichler gibt im neuen WOMAN-Jahreshoroskop 2020 einen Ausblick auf das nächste Jahr. Hier geht's zum Shop.

