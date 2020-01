chickennuggetbouquet: Sträuße aus Chicken Nuggets statt Blumen

Die Welt ist ein bisschen besser, seit wir von diesem Trend gehört haben: Menschen verschenken statt Blumen jetzt #chickennuggetbouquets - also Sträuße aus frittierten Hühnernuggets. Und bei den grandiosen Fotos dazu können wir den herrlich würzig-fettigen Duft regelrecht riechen.

Ab jetzt verschenken wir Nugget-Bouquets zum Valentinstag, Geburtstag, zu Hochzeit - einfach immer! Denn nichts zeigt Liebe und Verbundenheit so sehr wie deftig Frittiertes!

Begonnen hat dieser Trend scheins in Kuala Lumpur, wo man sich die Sträuße sogar in Läden binden lassen kann. Und dann hat sich die schmackhafte Idee über Instagram in die Welt hinaus verbreitet. Verständlicherweise - denn wer würde sich nicht über einen Strauß zum Anbeißen freuen?

Die man übrigens auch ganz einfach selbst fabrizieren kann: Dazu benötigt man nur die essfertigen Chicken-, Gemüse- oder Soja-Nuggets, die auf Holzstäbchen aufgespießt werden sowie ein paar Blumen als Deko. Wir wünschen guten Appetit!