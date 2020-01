Nie mehr Gammellook: Schöne Jogginganzüge für unter 60 Euro

Haustür auf, BH aus, Haare hoch und Jogginghose an. Wer kennt das nicht? Und im Gegensatz zum Rest des Kleiderschranks unterscheiden sich unsere Cosy-Klamotten für zu Hause vor allem durch ein Attribut: Sie sehen bei Weitem nicht so gut aus. Okay, das war jetzt hart ausgedrückt. Aber Fakt ist: Niemand sieht unseren Gammellook – außer wir und unsere Liebis. Deshalb brauchen und wollen wir ja eigentlich nicht allzuviel Geld für Jogginganzüge ausgeben und lieber in die neuesten Trends investieren, die man auch draußen tragen kann.

ABER: Bei diesen Jogginganzügen mussten wir einfach zuschlagen. Sie sehen nicht nur verdammt stylisch aus, sondern sind auch noch günstig! Für unter 50 Euro kann frau sich schon mal ein gutes Paar Jogginghosen samt passendem (!) Sweatshirt gönnen. Finden wir zumindest. Wir haben für euch 18 stylische Jogging-Zweiteiler zusammengesucht. Frohes Faulenzen!