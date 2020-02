Wir lieben Sushi. Sushi mit Lachs (gleich eines vorweg – Lachs wird man bei echten Japanern nicht finden, die Fischsorte ist eher unüblich für traditionelles Sushi), mit Avocado, ganz viel Wasabi und Ingwer. Und sogar das mit den Stäbchen bekommen wir mittlerweile hin.

Was kann da noch schief gehen? So einiges. Würde uns so manche Japanerin beim Sushi-Essen zusehen, würde ihr vermutlich ganz übel. Sushi zu essen gleicht nämlich fast einem Ritual - und alleine mit den Stäbchen können schon so einige Fehler begangen werden...

Sushi-NoGos: 8 Dinge, die Sushi-Profis niemals machen würden

1. Wasabi in die Soja-Sauce geben

Eigentlich ist Wasabi überhaupt verpönt, da es den Geschmack von Fisch und Reis übertüncht.

2. Den Reis in Soja-Sauce dippen!

Lediglich der Fisch sollte ganz leicht mit der Soja-Sauce in Berührung kommen. Die wirklichen KennerInnen essen Sushi aber ganz ohne zusätzlicher Sojasauce... Der Reist ist ohnehin bereits mit Essig, Zucker und Salz gewürzt.

3. Die Stäbchen auf dem Tisch ablegen

Entweder nutzt man einen Stäbchen-Halter oder legt sie auf dem Papier ab!

4. Die Essstäbchen in den Reis stecken!

Es gilt als respektlos, die Stäbchen in jegliche Art von Essen zu stecken.

5. Ingwer mit Sushi essen

Eingelegter Ingwer wird zwar zum Sushi gereicht, sollte aber keinesfalls gemeinsam verspeist werden. Er soll lediglich den Geschmack zwischen den verschiedenen Gängen neutralisieren.

6. Ein Maki oder Sushi VOR Sashimi essen

Rollen werden immer danach gegessen und sollten klein genug sein, dass man sie mit einem Bissen essen kann!

7. Eine Sushi-Rolle mit unzähligen Zutaten

Japaner lieben Einfachheit. So auch beim Sushi. Die einzelnen Zutaten sollten für sich stehen.

8. Braunen Reis verwenden

Brauner Reis wird in traditionellem japanischen Sushi nie verwendet!

Wie esse ich Sushi richtig?

Übrigens: Sushi wird traditionell mit den Händen gegessen. Das gilt zumindest für die bekannten Sushiröllchen, die Maki genannt werden. Für Nigiri, sprich die länglichen Sushis, wird jedoch meist zu Stäbchen gegriffen. Egal, wie man das Sushi am Ende zum Mund führt – gegessen wird Sushi immer in einem Happen.

DIY: Welcher Fisch? Sushi selber machen

Auch Sushi selbst zu machen ist übrigens ganz easy. Das geflügelte Wort beim Fisch ist dabei immer "Sushiqualität" - aber welchen Fisch sollte man für Sushi wirklich verwenden? Grundsätzlich kann man sagen: Auch gefrorener Fisch darf aufs Sushi. Wir empfehlen: Den Fisch beim Händler des Vertrauens kaufen und dazu sagen, dass man den Fisch für Sushi verwenden will. Daheim in der Küche unbedingt auf extra Hygiene achten und den Fisch vor der Verarbeitung mit kaltem Wasser waschen. Ansonsten gilt es, den eigenen Sinnen zu vertrauen: Frischer Fisch "fischelt" nicht, sondern riecht viel eher nach Meer. Das Fischfilet sollte saftig und glänzend sein, ein Fingerdruck sollte außerdem nicht im Fischfleisch zurückbleiben.

Sushi: Roher Fisch in der Schwangerschaft und bei Kindern

Rohes Fleisch und roher Fisch sind in der Schwangerschaft tabu - egal ob die Hygiene stimmt oder nicht. Ein Kompromiss ist es, vegetarisches Sushi zu essen oder Sushi, bei dem Fisch oder Fleisch vorher gebraten oder gekocht wurden. Auch Kinder unter 5 Jahren und ältere Menschen oder Personen mit geschwächtem Immunsystem sollten auf rohen Fisch verzichten.