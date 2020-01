Eine Taschen zum Herzen

Das perfekte Valentinstagsgeschenk? Oder die perfekte Liebeserklärung? Gibt es jetzt in Taschenform und heißt "MONBRÉE Beloved".

In Rot und Schwarz wird die herzförmige Tasche inklusive Steppmuster, Goldkette sowie verspielter Quaste in Tirol hergestellt, aber auch weit darüber hinaus versandt.

Das Herz schlägt in Tirol

Mit acht Jahren setzte sich ein kleines Tiroler Mädchen an die Nähmaschine – und gewann den renommierten Burda-Nähwettbewerb. Ihrer Berufung ist Monika Brée immer gefolgt, in ihrer Ausbildung zur Designerin in Wien und Mailand und in ihrer Arbeit für viele internationale Modehäuser. 2017 kehrte Monika mit ihrer Marke MONBRÉE zu den Wurzeln ihrer Familie zurück, wo seit drei Generationen das Lederhandwerk gelebt, geliebt und hoch geachtet wird.

Mittlerweile ist MONBRÉE kein Geheimtipp mehr: Monikas Taschen haben Freundinnen in aller Welt und sogar die „Vorstadtweiber“ tragen sie. Die Prototypen ihrer Entwürfe und alle Taschengurte fertigt Monika in ihrem Tiroler Atelier selbst.

Zu erstehen um € 385,00 im WOMAN-Shop.