Was sagt ihr zum Tattoo-Trend?

Wir haben offiziell neue Ink-Inspo. Vanessa Hudgens hat am 24. Jänner auf Instagram ihr ein neues Sideboob-Tattoo vorgeführt – und es ist einfach. so. hübsch. In einer Reihe von Fotos und Videos hat uns der High-School-Musical-Star einen Blick auf die zierliche Sonnenblume werfen lassen, die sie seitlich ihrer linken Brust tätowiert hat. Sie hat das erste Foto passend mit einem Augenzwinker-Emoji versehen.

Und wir waren offensichtlich nicht die Einzigen, die verliebt in ihr neues Tattoo sind. Paris Hilton brachte dafür sogar ihre Catch-Phrase zurück: "That's hot", kommentierte sie unter einem der Bilder. Sarah Hyland, die ebenfalls ein Sideboob-Tattoo hat, kommentierte in Großbuchstaben: "Ich liebe #thirstythursdays."

Wo sie sich das Kunstwerk stechen ließ? Bei Bang Bang Tattoo in New York city, einem wahren Celebrity-Tattoo-Hotspot. Auch Selena Gomez ist regelmäßig in dem Tattooladen zu sehen.

Wir lieben das neue Tattoo der Künstlerin und haben uns umgeschaut wer unserer Lieblingspromis noch Side-Boob-Tattoos trägt, um uns ein bisserl Inspiration zu suchen:

Diese Stars haben Side-Boob-Tattoos – und wir wollen auch!

