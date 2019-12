Nein, Victoria & David Beckham haben nicht heimlich ein weiteres Baby bekommen, sie haben sich mit der Taufe von Harper Seven und Söhnchen Cruz ganz einfach Zeit gelassen. Ordentlich.

Das britische Promipaar David und Victoria Beckham hat am Wochenende die Taufe von Sohn Cruz (14) und Tochter Harper (8) gefeiert. Als Paten fungierten dabei unter anderem US-Schauspielerin Eva Longoria und Sänger Marc Anthony. "Ich könnte nicht stolzer auf meine Kinder und dankbarer für meine Familie und die wundervollsten Taufpaten sein", schrieb Modedesignerin und Ex-Spice-Girl Victoria Beckham auf Instagram.

Sie postete dazu Fotos aus der Kirche, auf denen auch Ehemann David und die beiden anderen Söhne, Brooklyn und Romeo, zu sehen sind. "Was für eine Ehre, Patin für das süßeste, kleine Mädchen der Welt zu sein", schrieb Desperate Housewife, Eva Longoria, auf Instagram. Was wir dazu sagen? Einmal das Outfit von Harper Seven für unsere Weihnachtsfeier morgen, DANKE!