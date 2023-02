Tee und Säfte: Warum der Körper keine Detox-Produkte braucht

Sind auch Sie mal über Werbung für Tees oder Saftkuren gestolpert, die entgiftend wirken sollen? Dabei kann unser Körper Schadstoffe ganz ohne diese Produkte loswerden. Sie können sogar schaden. "Die Aussagen zur Entgiftung sind wissenschaftlich nicht haltbar", so Annabel Dierks, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bremen.

Denn dass sich Giftstoffe im Körper gesunder Menschen ansammeln, lässt sich nicht nachweisen. Leber und Nieren sorgen nämlich dafür, dass die meisten Schadstoffe aus unserem Körper ausgeschieden werden - ganz ohne Hilfe von Detox-Produkten.

Die können laut Verbraucherzentrale sogar schaden: Denn sogenannte Detox-Tees zum Beispiel wirken oft entwässernd. Das bedeutet: Der Körper scheidet mehr Flüssigkeit aus und damit auch mehr Elektrolyte, also wichtige Mineralstoffe. Das kann auf Dauer den Elektrolyt-Haushalt durcheinanderbringen, was sich zum Beispiel in Form von Müdigkeit bemerkbar macht.