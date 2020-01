Til Schweiger mit neuer Frau an seiner Seite gesichtet

Til Schweiger wurde am Wochenende bei einer Box-Veranstaltung mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet. Und sein Management hat sich bereits geäußert...

Mit Til Schweiger ist es ca. so wie mit Brad Pitt: Kaum ist er Single, kann es sich quasi nur noch um Stunden handeln, bis er wieder vergeben ist. Dass auch Schauspieler... okay, zugegeben sehr attraktive Schauspieler... auch mal eine Zeit lang Single sind (oder sein möchten) und gerade niemand für etwas Festes in Aussicht ist, ist geradezu unvorstellbar. Allerdings wurde Til Schweiger aber tatsächlich mit einer Frau gesichtet. Und es handelt sich dabei nicht nur um eine Kollegin oder gar eine gute Freundin, nein, sogar sein Management bestätigte das "noch ganz frische" Techtelmechtel. Doch der Reihe nach...

Am Wochenende zeigte sich der 56-Jährige gemeinsam mit seiner quasi aktuellen Freundin bei einer Box-Veranstaltung. Seine Managerin bestätigte dann am Montag, dass Til jemand kennengelernt habe. Und ja, wir gehen mal schwer davon aus, dass es sich um die besagte Dame handelt. Unser Letztstand war jedenfalls, dass der Schauspieler es als schwierig empfand, eine neue Partnerin zu finden, weil "die Ansprüche steigen, je älter man wird". Humor, ein großes Herz und Empathie seien ihm sehr wichtig bei einer Frau. Und auch nochmal Vater zu werden, könne sich der Schauspieler gut vorstellen. Wir sind gespannt auf die ersten Fotos der beiden!

In dieser Woche kommt Til Schweigers neuer Film "Die Hochzeit" in die Kinos.

